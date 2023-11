Duminica, 5 noiembrie, politistii de la Sectia 1 Politie Brasov, care are arondata zona centrala a orasului, impreuna cu un echipaj al Jandarmeriei Brasov, au intervenit in incinta unei unitati comerciale, dupa ce, "in timp ce se afla la serviciu, o femeie ar fi fost agresata verbal si amenintata de fostul concubin, ca urmare a incetarii relatiei". ... citeste toata stirea