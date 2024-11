O despartire cu pumni la 20 de ani, ziua si bataia la 46 de ani

Duminica, 3 noiembrie, politistii au fost sesizati cu privire la savarsirea unor acte de violenta domestica, de catre un barbat, fata de fosta sa prietena, in urma unor discutii in contradictoriu pe care acestia le-ar fi avut in locuinta. In scurt timp, un echipaj de politie s-a deplasat la adresa indicata si a constatat faptul ca "intre cele doua persoane a avut loc un conflict spontan, provocat ca urmare a unor acte de gelozie, imprejurare in care barbatul, de 20 de ani, ar fi lovit persoana ... citește toată știrea