In noaptea de marti spre miercuri, 25/26 aprilie, in jurul orei 2.45, politistii Biroului Rutier Brasov au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Calea Poienii din municipiul Brasov, ar fi avut loc un accident rutier in care a fost implicat un autovehicul.Din primele cercetari efectuate, politistii au stabilit faptul ca autoturismul, care circula spre Poiana Brasov, a parasit partea carosabila intr-o curba la dreapta, din dreptul "Turnului Alb", dupa care s-ar fi rasturnat intr-o ... citeste toata stirea