O "doamna" de 2 x penala, pe Stadionului

Miercuri, 7 februarie, o soferita, in varsta de 52 de ani, a fost oprita in trafic de politisti pe strada Stadionului din Brasov. Pentru ca aceasta prezenta indicii ca s-ar afla sub influenta alcoolului, a fost testata, rezultatul fiind de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. "In urma verificarilor in bazele de date ale Politiei Romane, s-a ... citește toată știrea