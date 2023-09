Mihai Cristian Cosma si Adrian Corbos sunt cei doi studenti ai Universitatii Transilvania care reprezinta Romania la Olimpiada europeana Euroskills 2023, sectiunea de Mecatronica, ce se va desfasura la GdaL"sk, in Polonia in perioada 5-9 septembrie. Ambii sunt studenti in anul I la programul de studii de masterat Sisteme Mecatronice pentru Industrie si Medicina, la Facultatea de Design de produs si mediu si sunt coordonati de prof. dr. ing. Luciana Cristea si prof. dr. ing. Marius Cristian ... citeste toata stirea