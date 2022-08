O eroare de sistem si problema "goanei dupa click-uri"

Dupa ce in 19 august, consilierii locali nu au reusit sa depuna in timp util cererea de finantare pentru modernizarea iluminatului public, printr-un program al Administratiei Fondului de Mediu, joi, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov, reprezentantii Primariei Brasov au fost rugati sa explice de ce nu au reusit sa incarce documentatia pe platforma in timp util, la mijloc fiind o finantare nerambursabila de 6 milioane de lei."Documentele erau pregatite pentru a fi incarcate inca ... citeste toata stirea