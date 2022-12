Un tanar din Vaslui, cu permisul retinut, s-a aventura cu masina prin Poiana Brasov, escapada pe care o va plati scump, cu un un dosar penal pentru "conducerea unui vehicul fara permis de conducere".Potrivit raportului IPJ, "sambata, 10 decembrie, in jurul orei 23.15 politistii au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 22 ani, ... citeste toata stirea