O exploatare forestiera a lasat Rasnovul fara apa

Alimentarea cu apa a orasului Rasnov a fost blocata incepand de vineri, 14 martie, iar problema nu a fost rezolvata nici duminica, 16 martie (in jurul amiezii, apa curgea cu presiune redusa si numai in anumite zone). Pentru a compensa blocarea alimentarii cu apa potabila, Primaria Rasnov a apelat la Compania Apa Brasov, care a trimis cisterne cu apa, dar a obtinut si sprijin de la Primaria Cristian, de unde au putut fi umplute cisternele masinilor de pompieri.Problemele in alimentarea cu apa ... citește toată știrea