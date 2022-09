O expozitie de trecut... in carnetul de bal

"Carnetul meu de bal este plin" sau "Trece-ma in carnetul de bal" erau expresii cat se poate de serioase in urma cu un secol si jumatate. Marturie stau tocmai carnetele de bal din noua expozitie gazduita de Muzeul "Casa Muresenilor", care a fost vernisata ieri. Sunt aproximativ 50 de asemenea piese, care ilustreaza o istorie a balului, moment monden asteptat si pregatit in special pentru inceputul de an - februarie-martie, inainte de Lasata Secului. Carnetele de dans sunt aduse de la Muzeul ... citeste toata stirea