O fagaraseanca de 48 de ani, amenintata de concubin. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore

Politistii fagaraseni au fost sesizati in ziua de 12 septembrie a.c., prin apelul unic de urgenta 112 de catre o femeie, in varsta de 48 ani, din municipiul Fagaras, cu privire la faptul ca era amenintata de catre concubinul sau. Ajunsi la fata locului, oamenii legii au constatat ca barbatul, in varsta de 61 ani, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, s-a deplasat la locuinta concubinei sale si a amenintat-o. Politistii au emis ordin de protectie provizoriu pe o perioada de 5 zile fata de ... citeste toata stirea