Sambata, 11 noiembrie, in jurul orelor 18.00, traficul rutier s-a desfasurat cu restrictii pe DN73, intre localitatile Rasnov si Tohanu Nou, ca urmare a unui accident de circulatie.In accident au fost implicate doua autovehicule, iar in urma coliziunii dintre acestea trei persoane au beneficiat de sprijin medical.O femeie, insarcinata, se afla in stop cardirespirator la sosirea echipelor de salvare, un minor in varsta de 13 ani prezenta politraumatisme, iar cea de a treia victima, de sex ... citeste toata stirea