O fata in varsta de 12 ani a cazut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Slatina, suferind mai multe fracturi din cauza carora a fost internata in spital.Copila, care se afla in grija Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Olt, a cazut de la etajul patru al unei cladirii a unei case de tip familial.Politia a deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, pe strada Zmeurei din municipiul Slatina. ... citeste toata stirea