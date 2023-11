Un grav accident rutier s-a produs sambata, 18 noiembrie, pe DN1, la iesire din localitatea Predeal spre Azuga. Un autoturism in care se aflau patru persoane, trei adulti si un copil, s-a rasturnat in afara partii carosabile."La sosirea echipajelor medicale la fata locului au fost identificate patru victime, dintre care un adult in stop cardio respirator, celelalte victime fiind constiente. Din pacate, persoana de sex feminin aflata in stop cardio respirator nu a raspuns manevrelor de ... citeste toata stirea