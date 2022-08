O femeie, in varsta de 66 ani, a plecat de la domiciliul sau din localitatea Soars duminica, 28 august a.c., in jurul orei 12.00, si nu a revenit pana in prezent. Familia a anuntat Politia.Semnalmente: inaltime 1,60 m, constitutie corpolenta, par saten, tuns scurst, ochi caprui, ten masliniu.La momentul plecarii, femeia purta pantaloni ... citeste toata stirea