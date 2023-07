Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, pe care l-au intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie", dupa ce au fost sesizati, la data de 5 iulie a.c., cu privire la o agresiune ce ar fi avut loc cu cateva zile in urma.Astfel, din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ... citeste toata stirea