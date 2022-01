O femeie din Fagaras a fost gasita decedata in locuinta sa din strada Stejarului."La data de 30 ianuarie 2022, Politia Municipiului Fagaras a fost sesizata de catre o femeie din municipiul Fagaras, judetul Brasov, cu privire la faptul ca nu poate lua legatura cu mama sa. In temeiul sesizarii la fata locului s-au deplasat politisti care au identificat persoana in cauza, in ... citeste toata stirea