Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie". Duminica, 27 august, in jurul orei 13.30, politistii au fost sesizati de catre o femeie, domiciliata in satul Sercaita, din comuna Sinca. Femeia fusese agresata fizic ... citeste toata stirea