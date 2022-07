Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila desfasoara activitati de cautare a unei femei, in varsta de 48 ani din localitatea Sinca Veche, care la data de 09 iulie 2022, in jurul orei 21.40, ar fi plecat din proximitatea unei unitati medicale din municipiul Fagaras, intr-o directie necunoscuta, fara a reveni la domiciliu pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,65 m, greutate 70 kg, constitutie atletica, ... citeste toata stirea