O femeie din Timisoara a fost ucisa in propriul apartament. Politistii l-au gasit pe criminal in locuinta victimei, unde ar fi lesinat.O femeie de 74 de ani a fost ucisa, marti, in apartamentul sau din Timisoara. Atacatorul, un barbat de 47 de ani care ar fi intrat in locuinta pentru a fura, a fost gasit de politisti in acelasi apartament, unde ar fi lesinat.Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc marti seara, pe strada Clabucet din zona Calea Sagului ... citeste toata stirea