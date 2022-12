O femeie si doi barbati au fost prinsi drogati la volan de politistii din Brasov

La data de 26.12.2022, in intervalul orar 08.00 - 13.00, politisti din cadrul Politiei Statiunii Poiana Brasov, in colaborare cu politisti ai Biroului Rutier si Politiei Statiunii Rasnov, au organizat si desfasurat o actiune avand drept principal scop depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care conduc autovehicule pe drumurile publice in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In cadrul actiunii au fost efectuate 167 de testari cu aparatul etilotest si 7 testari cu aparatul ... citeste toata stirea