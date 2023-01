O femeie si un barbat au ajuns in arest dupa ce au furat mai multe bunuri din buzunarele unor clienti ai unui restaurant

Politisti din cadrul Politiei Statiunii Predeal efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat si complicitate la furt calificat.In fapt, la data de 14 ianuarie 2023, in jurul orei 18,15, politistii au fost sesizati de catre doi barbati cu privire la faptul ca in timp ce se aflau in incinta a doua restaurante din Statiunea Predeal ar fi fost victimele infractiunii de furt.Politistii ... citeste toata stirea