O femeie si un barbat, bauti la volan, in Brasov

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza cercetari in cadrul unor dosare penale, dupa ce doi conducatori auto, care se aflau sub influenta alcoolului, au fost implicati in accidente rutiere.La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov-Biroul Rutier au intervenit la intersectia strazilor Uranus si Saturn, din localitate, la locul producerii unui ... citește toată știrea