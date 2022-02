Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 3 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt".Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, la data de 09 februarie 2022, un barbat, in varsta de 39 ani din statiunea Rasnov, judetul Brasov, ar fi sustras din interiorul unei societati comerciale situata ... citeste toata stirea