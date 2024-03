O firma din Bucuresti va spune Primariei Brasov cum trebuie demolate cladirile de pe platforma CET

Proiectul transformarii fostei Platforme CET Brasov intr-un parc industrial pe care sa fie deschise unitati de productie este in stadiul pregatirii demolarii constructiilor existente. Astfel, Primaria Brasov a incheiat un contract in valoare de 83.300 lei, cu tot cu TVA, cu firma bucuresteana Electrocentrale Grup SA, pentru elaborarea unor documentatii. Mai exact, firma amintita va pregati un studiu de fundamentare cu identificarea cerintelor si mecanismelor juridice in vederea concesionarii ... citește toată știrea