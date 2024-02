O firma din Cluj va realiza PUZ-ul pentru Centrul Civic al Brasovului. Consultantul va incasa 300.000 de lei

Primaria Brasov a reusit sa gaseasca o firma care sa elaboreze Planul Urbanistic Zonal pentru Centrul civic al orasului. Astfel, in 28 februarie, conform datelor disponibile pe platforma electronica de achizitii publice, municipalitatea brasoveana a atribuit acest contract firmei clujene Arhi Box SRL un contract in valoare de 300.000 lei, cu tot cu TVA.Sarcina consultantului nu va fi tocmai simpla, pentru ca, in momentul in care va realiza documentatia urbanistica, va trebui sa tina cont si ... citește toată știrea