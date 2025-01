O firma din comuna Sinca prinsa pe picior gresit: amenzi de 15.000 lei si 126 mc de lemn de foc confiscati

Politistii impreuna cu reprezentanti ai Garzii Forestiere au efectuat verificari privind respectarea legislatiei in domeniul transportului si comercializarii materialului lemnos. In urma controalelor, au fost identificate nereguli grave, fiind dispusa confiscarea valorica a cantitatii de 126 metri cubi de lemn si aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 15.000 de lei. In perioada 22-29 ianuarie 2025, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, cu ... citește toată știrea