O floare a toamnei, pentru fumatori

In anii '80, NASA (Agentia Spatiala Americana) in colaborare cu Associated Landscape Contractors of America, a studiat mai multe plante pentru a vedea care au capacitatea de a purifica aerul din spatiile inchise. Bineinteles, concluziile pot fi aplicate cu succes nu numai in interiorul navetelor spatiale, ci si in spatiile inchise de pe Pamant.Astfel, iedera englezeasca ofera prospetime aerului si este benefica persoanelor cu astm sau diverse alergii. De asemenea, planta indeparteaza ... citește toată știrea