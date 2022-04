O forma de hepatita de origini necunoscute, care afecteaza copiii, a ajuns si in Romania

O noua forma de hepatita acuta, severa, de origine necunoscuta, este inregistrata in randul copiilor, relateaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), astfel de cazuri fiind semnalate si in Romania.Cel putin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre o luna si 16 ani, au fost identificate in 11 tari, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii, citata de CNN.Dintre cazurile depistate, cel putin un copil a murit si alti 17 au avut nevoie de ... citeste toata stirea