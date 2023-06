Lasata in paragina de multi ani, Centrala de cartier de pe strada Trifoiului nr. 8 din Brasov va fi transformata in centru medico-social. Deocamdata, investitia este in stadiul de pregatire a documentatiilor, Primaria Brasov fiind in cautarea unei firme care sa realizeze pregateasca proiectul tehnic, valoarea contractului de servicii fiind estimata la 309.400 lei. Ulterior, consultantul va avea la dispozitie sase luni pentru a pregati documentatia.Transformarea centralei termice in centru ... citeste toata stirea