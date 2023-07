11 persoane in fotoliu rulant vor defila alaturi de personalitati locale din Brasov si nu numai, joi, 29 iulie, incepand cu ora 19.00, pe scena din Piata Sf. Ioan. Este "Atipic Beauty Brasov 2023 by Magda Coman", un eveniment aflat la a-37-a editie, care transmite un mesaj puternic: "Frumusetea e in noi, nu in aparente!", spun organizatorii."Scopul evenimentului sta in speranta de a schimba ideile preconcepute si de a arata societatii ca verticalitatea, puterea si calitatea unui om nu depind ... citeste toata stirea