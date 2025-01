O "garda" mai usoara pentru paramedicii de pe elicopetrul SMURD

Salvatorii de la Punctul de Operare Aeromedicala de la Brasov au acum conditii imbunatatite pentru perioadele de repaus dintre interventii. Punctul de la Ghimbav a fost dotat cu paturi, in urma unei initiative a Asociatiei Salvatorilor Voluntari din Romania, in colaborare cu Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov."Aceasta initiativa are ca scop imbunatatirea conditiilor de repaus pentru salvatori, astfel incat acestia sa fie mereu pregatiti pentru interventii rapide si eficiente. Aceste ... citește toată știrea