O geanta cu unelte a unui astronaut NASA "orbiteaza in jurul Pamantului" dupa ce i-a cazut in timp ce facea reparatii pe exteriorul Statiei Spatiale Internationale.Astronautii NASA, Jasmin Moghbeli si Loral O'Hara, aflate la prima lor iesire in exteriorul Statiei Spatiale Internationale (ISS), efectuau niste reparatii pe 1 noiembrie, cand au pierdut o geanta cu unelte, potrivit NASA, citata de The Guardian, scrie G4Media.Geanta cu unelte orbiteaza in jurul Pamantului. Cei care urmaresc ... citeste toata stirea