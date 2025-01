O gospodarie romaneasca a avut venituri medii de 8.255 de lei si cheltuieli de 7.012 lei in trimestrul 3 din 2024

O gospodarie romaneasca a dispus in medie de venituri in valoare de 8.255 de lei si a avut cheltuieli in valoare de 7.012 lei, in al treilea trimestru din anul 2024, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Raportat la o singura persoana din gospodarie, veniturile au atins 3.299 de lei, in crestere cu 0,5% pe gospodarie, respectiv cu 0,7% pe o persoana, fata de trimestrul al doilea al anului 2024%. Cele mai mici cheltuieli totale de consum medii lunare ale ... citește toată știrea