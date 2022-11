O haita de caini ia la rand satele din Esara Fagarasului

O haita de caini fara stapan terorizeaza mai multe sate din Esara Fagarasului, localnicii plangandu-se ca animalele sunt foarte flamande si dau atacul prin gospodarii. "Este foarte greu sa-i prindem pentru ca umbla dintr-un sat in altul. Firmele de ecarisaj vin sa-i captureze in momentul in care le spunem unde sunt cainii. A devenit o mare problema aceasta haita de caini care a aparut in ultima vreme in zona. Primaria Ucea va incheia un contract cu o firma de specialitate pentru a rezolva ... citeste toata stirea