O "hartie" n-a pazit-o de nimic: terorizata si la serviciu, si acasa

In cursul zilei de luni, 16 mai, Sectia 4 Politie Brasov a fost sesizata de catre o tanara din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca este victima unei violente in familie. "Din primele cercetari efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 24 ani, ar fi agresat-o fizic, in repetate randuri si ar fi amenintat-o cu acte de violenta pe concubina sa, in timp ce acestia se aflau la locuinta comuna situata in municipiul Brasov", a precizat comisar de politie Alina ... citeste toata stirea