O inedita aniversate: 100 de zile de scoala

100 de zile de scoala au sarbatorit elevii din clasele pregatitoare de la Scoala Gimnaziala numarul 14 din Brasov, cu numai o zi inainte de intrarea in "vacanta de schi", asa cum este numita vacanta din februarie. Cei mai mici dintre scolari au scris, au desenat, au cantat si au pregatit diverse lucruri invatate in intervalul de timp scurs de la inceputul de an scolar si pana acum."Astazi avem o zi de mare sarbatoare. La Scoala 14, in fiecare zi scriem o poveste, iar astazi am scris o poveste ... citește toată știrea