O invitatie pentru astazi, pentru cei ce (nu) stiu bancurile Brasovului

Universitatea Transilvania din Brasov continua seria Conferintelor UNITBV: Stiinta in conversatie. Invitatul celei de-a patra editii este Razvan Saftoiu, profesor la Facultatea de Litere, care va asteapta la o dezbatere incitanta cu tema "O harta a umorului romanesc. De la bancuri la meme"."Pornind de la un proiect de cercetare care cartografiaza tintele umorului in spatiul public, intalnirea propune explorarea felului in care glumim si a motivelor pentru care o facem. De la glume clasice ... citește toată știrea