O istorie "recastigata": Iosif Vulcan, "nasul" lui Eminescu din nou "acasa"

Prima poezie a lui Mihai Eminescu a fost publicata, in revista oradeana Familia, condusa de Iosif Vulcan. Putini stiu insa ca patronul revistei, cel care i-a schimbat numele poetului national din Eminovici in Eminescu, se trage din Sinca Veche, judetul Brasov. Din acest motiv, urmasii lui Iosif Vulcan au decis sa deschida un muzeu memorial in comuna brasoveana, mai ales ca avem mult prea putine asemenea institutii fata de numarul mare de personalitati din judet. "De multi ani - discutam cu ... citeste toata stirea