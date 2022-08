O lansare de carte mai putin obisnuita: "Scrisori catre tine", "trimise" de George Tei, care a lucrat 41 la Posta

O lansare de carte mai putin obisnuita a avut loc la Brasov. Nu prin prisma celor doua volume nou aparute, ci prin faptul ca evenimentul a avut loc in sediul Postei. "Tot timpul le spun copiilor care vin la noi la *Scoala altfel* ca cea mai scurta cale de la gand la realitate este scrisul. Asa a facut si domnul George Tei. Mi-a scris un mesaj pe Facebook, in care m-a intrebat daca suntem dispusi si am vrea sa-l ajutam sa isi lanseze acest nou al volum de poezii in oficiul numarul 1, la Brasov. ... citeste toata stirea