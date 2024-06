O lupta unu la unu, in Piata Sfatului. Se cauta 10 dansatori pentru finala

Red Bull Dance Your Style se intoarce in Romania si anul acesta, iar pe 6 iulie, in Piata Sfatului din Brasov, va avea loc etapa de calificari, unde urmatorii 10 dansatori vor completa lineup-ul Finalei Nationale.La Brasov, dansatorul Majid Kessab va tine un workshop, in ziua calificarilor (ora 13.00, la Kruhnen Musik Halle), iar la finalul acestuia, participantii vor trebui sa realizeze un moment freestyle de dans, de un minut. Majid ii va alege pe cei mai buni doi dansatori, care vor merge ... citește toată știrea