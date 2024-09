O masa pe zi si 500 - 1.200 de lei pe luna, plata studentilor care aleg sa lucreze 4 ore la cantinele Universitatii Transilvania

Bursa, program de 4 ore flexibil, plus o masa calda. Sunt avantajele pe care le vor avea si in acest an studentii care aleg sa ajute Universitatea Transilvania Brasov si sa lucreze cu program scurt la cantinele din Memo si Colina.Conducerea Unitbv va relua, la inceput de an universitar, apelul pentru selectia studentilor interesati de acest loc de munca, in programul ce a fost creat tocmai pentru a suplini lipsa de personal la cantine."Nu exista un personal suficient la cele doua cantine. ... citește toată știrea