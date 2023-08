Un accident feroviar s-a produs joi, 10 august a.c., in jurul orei 13:00, in cartierul Bartolomeu din Brasov. Un autoturism in care se aflau 5 persoane dintre care doi copii a fost lovit de tren.,,La locul interventiei s-au deplasat: o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD, si doua echipaje SAJ. Din coliziune au ... citeste toata stirea