O meserie disparuta: caciularii din zona Rupea

"Acoperamantul capului la costumul traditional barbatesc" este cea mai noua expozitie gazduita de Muzeul Etnografic "Gheorghe Cernea" din Rupea, iar ea aduce in prim-plan caciuli si palarii din zona Rupea."Piesele principale pentru acoperirea capului in aceasta zona au fost caciula si palaria, caciula de doua tipuri: cea cu varf si caciula cu vreaca, ultima aparand in zona noastra aproximativ in jurul anilor 1940, a fost de scurta durata, ... citește toată știrea