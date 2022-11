O mie de persoane cu dizabilitati, asteptate la schi

Cel putin 1.000 de persoane cu dizabilitati isi propune sa puna pe schiuri Ionut Stancovici, presedintele Asociatiei Caiac SMile din Satu Mare. Acesta a fost la Brasov, unde i-a intalnit pe membrii lotului national de handbal in fotoliu rulant si le-a propus sa participe si sa se bucure de proiectul sau. In aceasta iarna, zeci de persoane cu dizabilitati vor putea schia in 8 tabere de schi organizate in tara, intre care si la Poiana Brasov si Cheile Gradistei. "Am facut anul acesta opt ... citeste toata stirea