O "minte ratacita" la razia de noapte

In noaptea de marti spre miercuri, 4/5 iunie, in jurul orei 2.30, in cadrul unui filtru pe care politistii din Codlea il aveau organizat pentru depistarea celor care conduc vehicule sub influenta acoolului sau a altor substante, a fost oprita o autoutilitara, la volanul caruia se afla un barbat din localitate."Pentru ca acesta prezenta indicii ca s-ar afla sub influenta ... citește toată știrea