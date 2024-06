O moarte bizara la Malnas: Curentat prin undita si lovit de trenul Budapesta - Brasov

Un barbat in varsta de 67 de ani a decedat sambata, 8 iunie, intr-un mod foarte ciudat. Victima a fost lovita in zona localitatii Malnas, de trenul IR 407, care circula pe ruta Budapesta - Brasov, conform Covasna Media. Politistii au constatat ca barbatul, care traversa calea ferata printr-un loc neautorizat avea in mana o undita. Aceasta a intrat in contact cu linia de inalta tensiune si l-a electrocutat. In urma socului, victima a cazut intre sinele de cale ferata si ulterior a fost lovita de ... citește toată știrea