O noapte cu amenzi de 4.700 de lei in zona cluburilor de noapte

In noaptea de sambata spre duminica, 24/25 septembrie, in intervalul orar 20.00 - 06.00, politisti de la toate sectiile din Brasov, insotiti de politisti locali, mascati si jandarmi, au organizat si desfasurat o actiune, cu efective marite, pe raza municipiului, "in vederea prevenirii si combaterii faptelor antisociale, pe linia infractiunilor contra persoanei, a faptelor de talharie, loviri sau alte violente, amenintare, a faptelor de tulburare a ordinii si linistii publice, precum si pentru ... citeste toata stirea