O noapte de cautari pentru mama pierduta

Vineri, 13 mai, un barbat din Brasov a sesizat Politia, anunand ca, la aceeasi data, in jurul orei 12.30, mama sa, in varsta de 89 ani, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. Cazul a fost mediatizat in jurul orelor 19.00 (cu fotografia si semnalmentele doamnei si cu precizarea, pentru cei care o intalnesc, ca asupra sa o geanta in care se afla un breloc, pe care sunt scrise doua numere de telefon ale apartinatorilor ), in speranta ca sunt persoane care pot furniza ... citeste toata stirea