O noapte de "iarna adevarata": Toata tara a intrat sub cod de viscol si zapada troienita

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare "cod portocaliu", valabila pana marti, 18 ianuarie, orele 08:00, care vizeaza si partea de sud a judetului Brasov. Fenomenele anuntate sunt intensificari puternice ale vantului, viscol si vizibilitate foarte redusa, a anuntat Prefectura Brasov. "In zona inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura si local in Carpatii Occidentali si in nordul Carpatilor Orientali, vantul va sufla tare, cu rafale de peste 110...140 km/h. Va ninge ... citeste toata stirea