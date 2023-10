Un grup compus din 8 turisti a romas blocat, fara apa si fara mancare, intr-o vale din muntii Bucegi. Au cerut ajutorul la 112 si a urmat o interventie de peste 9 ore, pentru salvarea lor."In data de 7 octombrie a.c., in jurul orelor 23:40, printr-un apel 112, am primit solicitarea din partea unui grup de 8 persoane, care ne-au semnalat faptul ca sunt blocate in Masivul Bucegi, pe Valea Velicanului si nu mai pot continua deplasarea. Turistii, patru femei si patru barbati, au precizat ca nu au ... citeste toata stirea